A Justiça Federal trancou o inquérito policial da Operação Carta Marcada, da Polícia Federal (PF) e Controladoria Geral da União (CGU), que apurava a suspeita de um complexo esquema montado por agentes políticos, servidores públicos e empresários que teriam direcionamento licitações para desvio de recursos federais em contratos de locação de veículos firmados por diversas secretarias municipais de Palmas na gestão do ex-prefeito de Palmas Carlos Amastha (PSB), entre 2014 e 2018.

A decisão é do juiz titular da 2ª Vara Federal de Palmas Adelmar Aires Pimenta da Silva, do dia 2 de agosto. O magistrado aponta excesso de prazo nas investigações iniciadas em 2016 sem “quaisquer notícias concretas” da proximidade do fim da apuração.

“É forçoso reconhecer que o presente procedimento já se encontra fadado ao fracasso, motivo pelo qual deverá ser imediatamente encerrado”, conclui.

O juiz também menciona que em investigações complexas como a Carta Marcada, que envolve diversos acusados e muitos elementos de prova, o prazo poderá ser prorrogado, mas, não para “perdurar eternamente”, o que configuraria “afronta à dignidade” dos alvos.

As medidas cautelares decretadas contra os alvos, como bloqueios e quebras de sigilos, estão revogadas.

Além do ex prefeito Carlos Amastha, entre os investigados estavam os ex-secretários Adir Gentil (Planejamento e Gestão); Christian Zini Amorim (Infraestrutura e também de Acessibilidade, Mobilidade, Trânsito e Transporte), o ex-procurador-geral Publio Borges Alves, entre outros alvos, como empresário e servidores públicos.

Após a repercussão da decisão, o ex-prefeito disse ser um defensor dos órgãos de fiscalização e controle para que investigar e punir crimes contra o patrimônio público com responsabilidade.

“Por que não fazer a investigação? Por que não citar as pessoas? Por que não pedir para trazer documentos, provas para tentar chegar a esclarecer uma denúncia? Precisa fazer tudo isso sem fazer nenhum embasamento?”, questiona.

Para o ex-gestor “a honra vai para o beleléu” diante da opinião pública, sociedade e a família. “Eu sempre pedi perdão à minha esposa por participar da política, pois o constrangimento de ter suas roupas íntimas revistadas pela PF é algo que ninguém, de bem, merece. E no final, só fica o prejuízo. Não há um pedido de desculpas oficialmente”.

A operação

Em julho de 2020, a Operação Carta Marcada da Polícia Federal (PF) e da Controladoria Geral da União (CGU) cumpriram oito mandados de prisão e 27 de busca e apreensão no Tocantins, Pará, Goiás, Santa Catarina e Distrito Federal para apurar um suposto esquema montado por agentes políticos, servidores públicos e empresários que teriam direcionamento licitações e desviava recursos federais em contratos de locação de veículos firmados por diversas secretarias municipais de Palmas.

