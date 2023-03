O juiz do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul Orlando Faccini Neto, 45 anos, estará em Palmas no final deste mês. Responsável pelo júri que julgou o principal processo do caso do incêndio na Boate Kiss em 2021, ele é um dos 8 palestrantes do Ciclo de Estudos Jurídicos da Universidade Luterana do Brasil (Cejulp), marcado para os dias 30 e 31 deste mês, com foco no Júri Popular.

Dois promotores de outro caso criminal de repercussão nacional, o caso da deputada federal Flordelis, também serão palestrantes. Mariah Soares da Paixão e Décio Viegas de Oliveira atuam no Ministério Público do Rio de Janeiro.

A média de público esperado é de 600 por dia. A abertura será às 19h do dia 30. No dia seguinte, as palestras começam a partir das 9h, todas no Auditório Central da Ulbra Palmas.

O evento cobrará por entrada 1kg de alimento não perecível ou 1 pacote de ração. As inscrições serão abertas em site próprio, que será lançado na segunda-feira, 13, data de abertura das inscrições.