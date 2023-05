Redação Jornal do Tocantins

Uma decisão do juiz Gil de Araújo Corrêa, da Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas, dá o prazo de 48h para o Executivo estadual apresentar dados e informações sobre regulação de leitos. A medida consta de ação civil protocolada pela prefeitura de Palmas, na sexta-feira, 12, com pedido de tutela antecipada para obrigar o estado a remover pacientes da rede municipal para a estadual em até 24h, com pedido de multa de R$ 50 mil por hora de atraso.

O objetivo da ação protocolada pela prefeitura é garantir que todos os pacientes internados nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da capital e inseridos no Sistema de Regulação Estadual (SER), que aguardam vaga de unidade hospitalar, sejam atendidos no prazo máximo de 24 horas.

Ao conceder o prazo para manifestação, o juiz reconhece que o pedido envolve “questões técnicas” sobre a repartição de competências do SUS (Sistema Único de Saúde, além de “dados e informações sobre o histórico de pedidos da regulação e dos serviços de saúde gerenciados pelos entes públicos”.

A decisão determina que sejam notificados pessoalmente o Secretário de Estado da Saúde, Afonso Piva de Santana, e o Procurador-Geral do Estado, Kledson de Moura Lima.

No pedido feito pela Procuradoria Geral do Município (PGM) a prefeitura explica que na UPA o paciente será estabilizado, com tempo máximo de permanência de 24 horas, sendo necessário dar encaminhamento.

"Pacientes instáveis, portadores de doenças de complexidade maior que a capacidade resolutiva da UPA, em iminente risco de vida ou sofrimento intenso, devem ser imediatamente transferidos a serviço hospitalar após serem estabilizados, mediante a regulação de leitos, atividade esta que, por previsão legal, é realizada pelo Estado do Tocantins", cita trecho da ação.

Procurada pelo JTo, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou ainda não ter sido notificada da ação, que “responde aos órgãos de controle e logo que for provocada, prestará todas as informações necessárias".