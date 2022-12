Vida Urbana Juiz condena por lesão leve dois policiais que arrancaram orelha do delegado em Guaraí a tiros Sentença de Fábio Costa fixa pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, e indenização de R$ 10 mil cada aos militares Cleiber Levy Gonçalves Brasilino e João Luiz Andrade da Silva. Os dois recorreram da condenação

O juiz Fábio Gonzaga Costa, da única vara criminal de Guaraí, centro-oeste do Estado, condenou os policiais militares Cleiber Levy Gonçalves Brasilino, 43 anos, e João Luiz Andrade da Silva, de 39 anos, a três meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento cada um de R$ 10 mil ao delegado de polícia civil Marivan da Silva Souza, alvejado por engano pela dupla, em outubro de 2017. No julgamento, do dia 8 de dezembro, os jurados desclassificaram (mudança do tipo penal) de cr...