Vida Urbana Juiz Alan Ide decreta medidas protetivas para mulher mantida em cárcere pelo companheiro Vítima diz que está “muito abalada" e se refugiou na casa dos pais. "Quero me recuperar de tudo". Suspeito está preso e vai passar por audiência de custódia

O juiz Alan Ide Ribeiro, de plantão nesta quinta-feira, 14, decretou cinco medidas protetivas válidas por seis meses para a mulher mantida em cárcere privado por dois dias com o filho, uma criança do sexo masculino nascida dia 4 de maio do ano passado, praticado pelo companheiro dela, em Araguatins, um autônomo de 26 anos, natural de Parauapebas (PA). Entre as med...