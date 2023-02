Vida Urbana Judiciário manda prender escrivão internado após tiro para não ser detido por violência doméstica Mandado de prisão foi cumprido no HGP, onde Ricardo Pereira Braga Alves, 35 anos, segue internado. Ele pediu liberdade provisória por meio de advogados duas horas depois

O advogado Mauricio Kraemer Ughin, que representa o escrivão da Polícia Civil Ricardo Pereira Braga Alves, de 35 anos, entrou com um pedido de liberdade provisória do cliente na tarde desta segunda-feira, 27. O protocolo do pedido de liberdade pela defesa ocorreu por volta das 14h41, cerca de duas horas após a Delegacia de Assuntos Internos (DAI) da Secretaria da Seg...