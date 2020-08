Vida Urbana Judiciário entra em regime compulsório de teletrabalho até 14 de agosto Medida leva em consideração o número alto de casos de Covid-19 registrados

O judiciário tocantinense publicou uma nova portaria que institui o regime de teletrabalho integral compulsório na sede do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), seus anexos e na Corregedoria Geral da Justiça, até o próximo dia 14 de agosto. A medida detalhada na Portaria nº 1375/2020 ocorre devido ao agravamento do quadro de saúde pública e os altos números de registros d...