Vida Urbana Judiciário anuncia premiação de R$ 55,5 mil na primeira edição de concurso jornalístico Prêmio Esmat de Jornalismo contará com cinco categorias para profissionais além de premiação para acadêmicos

Profissionais da imprensa no Tocantins poderão inscrever trabalhos em uma das cinco categorias do Prêmio Esmat de Jornalismo, que tem uma premiação total de R$ 55.500,00. O concurso será lançado nesta quarta-feira, 25, pelo Tribunal de Justiça do Tocantins durante evento para marcar o final da gestão do atual presidente, João Rigo Guimarães, a partir das 14 horas. O valor ...