Dídimo Heleno

O Supremo Tribunal Federal irá julgar recurso que envolve a fixação de honorários por equidade exclusivamente em causas de valor elevado que tenham como parte a Fazenda Pública. A autora é a União. O agora ministro Cristiano Zanin votou pelo desempate de 5 a 5 e reconheceu que há repercussão geral e questão constitucional, razão pela qual a Suprema Corte irá julgar o referido recurso.

Tudo isso será definido pelo Tema 1.255 e, concluída a sessão virtual, o Recurso Extraordinário será distribuído a um relator para dar seguimento ao julgamento de mérito. O Superior Tribunal de Justiça, por 7 a 5, definiu recentemente que não é permitida a aplicação de honorários por equidade em causas de valor elevado..

Porém, como estamos no país das incertezas jurídicas, tudo pode acontecer e o STF definir o contrário, embora o Código de Processo Civil diga que tais honorários devem, em regra, ser arbitrados entre 10% e 20% do valor da causa ou do proveito econômico. Não faz muito tempo que o ministro Luís Roberto Barroso, oriundo da advocacia, diminuiu os honorários de um advogado, que foi estipulado em pouco mais de 7 milhões, para 10 mil reais. Caso de polícia.

A advocacia brasileira está de olhos bem abertos em direção ao novo ministro Cristiano. Ele, que até outro dia era advogado do presidente Lula, votará a favor da classe a que um dia pertenceu, ou não? A Fazenda Pública (leia-se União), maior cliente do Judiciário, emperra as cortes com todo tipo de recurso, sendo quase impossível que faça algum acordo e costuma levar as demandas até o infinito. É reconhecidamente uma ótima cobradora, mas péssima pagadora. Zanin, Zanin, veja lá o que você vai fazer... (RE 1.412.069).