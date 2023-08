Dídimo Heleno

Para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, segundo a Constituição da República, é preciso ter reputação ilibada e notável saber jurídico, além de contar com, no mínimo, 35 anos. A idade, penso eu, é um problema, pois alguém não pode ser sábio o suficiente nem aos 45 anos, quanto mais aos 35.

O Supremo deveria ser a coroação de uma carreira, o reconhecimento induvidoso de que alguém se destacou durante uma vida de labuta e dedicação na seara jurídica. A rigor, nem mesmo do meio jurídico precisa ser o ministro do STF, embora sejam quase sempre escolhidas pessoas advindas daí. Aliás, até um médico chegou a ocupar uma daquelas cadeiras, Cândido Barata Ribeiro, que ficou apenas dez meses no cargo. Mas isso foi ainda no século 19.

A indicação do ex-advogado Cristiano Zanin para o STF é uma dessas comprovações de que a Suprema Corte vem passando por uma fase terrível, só comparável à do Vasco da Gama. Em primeiro lugar fica muito claro que os presidentes, hoje em dia, indicam “homens de sua confiança”, como se um ministro do Supremo estivesse ali para chancelar os caprichos do suposto “chefe”.

E assim ocorreu no passado com outros presidentes, inclusive com o próprio Lula, que indicou Dias Toffoli, criticado à época por supostamente não ter o tal “notável saber jurídico”, além de sua evidente ligação com o PT. Em outras épocas o Supremo Tribunal Federal era recheado de luminares do Direito, daqueles que ninguém questionaria, que jamais teriam seus conhecimentos colocados em xeque.

Bastaram dois ou três votos do Zanin para que a esquerda brasileira ficasse em alvoroço e denunciasse o erro de Lula. O homem não tem se mostrado um progressista, mas um conservador de primeira linha. Assim como o STF não pode ser considerado uma faculdade, onde entram neófitos para aprenderem a ser bons, também não pode ser um celeiro ideológico.

Lula só escolheu Zanin por lhe ser grato. Ele labutou na defesa do presidente, livrando-o do xilindró e de vários processos. Moro tentou fazer o mesmo com Bolsonaro, mas este descobriu logo que o moço queria mesmo era tomar o seu lugar no cargo maior da Nação. Foi defenestrado e, por ironia do destino, o advogado que travou vários embates com o então juiz, algoz do seu cliente, é hoje um ministro do STF, cargo que um dia aquele magistrado almejou. Coisas que parecem só acontecer no Brasil.

O engraçado é que Zanin, com aquela cara de monge, não despertou qualquer desconfiança nos progressistas de plantão, que comemoraram desvairadamente a indicação do jovem para a Suprema Corte, certos de que viam ali um grande aliado, um potencial defensor das pautas esquerdistas. Agora vão ter que aturar o homem por longas três décadas no Supremo, caso viva até a aposentadoria compulsória.

Zanin tem cara, jeito e trejeito de conservador, com seus cabelos rigorosamente penteados para trás, sempre lambuzados de um bom gel, seus olhos mansos atrás das grossas lentes dos óculos, sua calma irritante, sua educação mais irritante ainda, seu ar professoral e seu jeitão de seminarista. Como eles não perceberam? Pois é, agora é tarde, o homem está com a caneta na mão. Lula já passou por isso no “mensalão”, basta lembrarmos do Joaquim Barbosa.

Bem feito! É o que diriam Orozimbo Nonato, Evandro Lins e Silva, Aliomar Baleeiro e tantos outros monstros do Direito que já ocuparam as cadeiras do STF. A Suprema Corte, convenhamos, não vive os melhores tempos de sua história. Chegou até mesmo a ser invadida por vândalos e suas cadeiras de cor âmbar foram arrancadas à fórceps, tudo estraçalhado pela malta enfurecida. Quem diria...

Depois daquela briga de botequim entre os ministros Gilmar Mendes e Luís Roberto Barroso, onde surgiu a icônica frase “pitadas de psicopatia”, parece ter havido uma espécie de maldição e uma nuvem negra pairou sobre a Casa Maior da Justiça Nacional. Zanin, de quem pouco se sabe, um homem discreto, ex-advogado de Lula, que não é de emitir opiniões extra-autos, está fazendo a alegria dos bolsonaristas... É muita ironia...