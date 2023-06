Dídimo Heleno

Cristiano Zanin, aquele que até outro dia era advogado pessoal de Lula, foi sabatinado no Senado e escolhido para ocupar uma das cadeiras beges do Supremo Tribunal Federal, as mesmas que dia desses foram destruídas por vândalos. Ele obteve 58 votos a favor e 18 contra.

A pergunta que se faz é se, do ponto de vista institucional e ético, um advogado pessoal do presidente da República poderia ser nomeado pelo próprio para ocupar cargo de ministro do STF. Certo ou não, ele foi o escolhido com sobras de votos.

Quanto à competência de Zanin, disso parece não haver dúvida. O grande problema é que alguns luminares do Direito nacional (eles ainda existem), podem ficar pensando que o critério para se chegar ao STF não é o conhecimento, mas o compadrio. Isso não deixa de ser, digamos, desestimulante.

O comentarista da Rádio CBN Carlos Andreazza disse que, em sua opinião, desde que Dias Toffoli chegou ao Supremo o critério do notório saber jurídico foi para as cucuias. Em outras palavras, o que ele quis dizer foi que se Toffoli está lá, porque Zanin não estaria? Há quem discorde do que ele disse, mas faz refletir.

Houve um tempo, quando as sessões do STF ainda não eram filmadas e divulgadas, em que os membros da Casa gozavam de tanto respeito e reconhecimento da sociedade e comunidade jurídica, que era impensável questionar qualquer questão de ordem técnica. Hoje é bem diferente.

Os críticos da nomeação de Zanin não deixam de lembrar que durante um debate na campanha, Lula, com a cara mais lambida do mundo, disse que a nomeação de um amigo ou aliado do presidente da República para o STF não era democrático, comparando esse tipo de ato ao período da ditadura.

Naquele momento, Luiz Inácio estava atacando Bolsonaro por ter nomeado o terrivelmente evangélico André Mendonça, um amigo da família do então presidente, para a Suprema Corte. Agora ele age da mesma forma, mas faz de conta que isso é normal, afinal se tornou quase que um direito do candidato eleito mentir e não cumprir o que disse quando estava disputando o pleito. De há muito que o descaramento foi institucionalizado no Brasil.

O que se espera é que Zanin não decepcione e seja maior que o cargo. Certa vez assisti a um debate na TV em que um dos participantes lembrou de uma cena passada no antigo STF, quando o ministro Orozimbo Nonato (um dos monstros do Direito) repreendeu um colega novato que participava da primeira sessão e lia seu longo voto mostrando erudição e citando conceitos jurídicos.

Na ocasião, disse mais ou menos assim o velho Orozimbo, interrompendo o novel ministro: “Excelência, não se preocupe em nos mostrar conhecimento. Se chegou até aqui é porque o tem. E nós sabemos disso. Atenha-se ao mérito da questão e nos poupe de tão prolixa leitura”. De fato, quando ouço pessoas dizendo que Toffoli é um ministro que evoluiu e muito aprendeu no STF, fico a pensar o que diria Nonato, que deve se revirar no túmulo. O Supremo não é universidade, lá devendo chegar quem está pronto. Trata-se de lugar onde mais se ensina do que se aprende. Torço para que Cristiano Zanin esteja ciente disso.