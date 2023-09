Dídimo Heleno

“Tão bandido quanto os clientes que defende”. Essas palavras elogiosas foram ditas pela comentarista da rádio Jovem Pan, Cristina Reis, a respeito do então advogado, agora ministro do STF, Cristiano Zanin, que à época dos fatos atuava como defensor do hoje presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

A comentarista boquirrota teria afirmado que Zanin agiu de maneira orquestrada com seus “comparsas” (juízes) para obtenção dos resultados positivos no âmbito da operação Lava Jato. O TJSP manteve a condenação da Jovem Pan a pagar indenização ao hoje ministro, mas reduziu o valor de R$ 50 mil para R$ 25 mil. (Processo 1112060-21.2022.8.26.0100).