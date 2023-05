Dídimo Heleno

A Turma Recursal dos Juizados Especiais da Bahia (TJ-BA) confirmou a condenação de uma loja do município de Barreiras, que vai ter que indenizar uma mulher que teve o zíper do vestido alugado rompido durante uma cerimônia de casamento. Para os julgadores, isso revela falha na prestação do serviço, passível de indenização pelo dano moral. O valor indenizatório foi estipulado em R$ 3 mil.

Para a magistrada que julgou o caso, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Em primeiro grau a condenação foi apenas em relação ao dano material, ou seja, R$ 175,00 referentes ao valor da locação da vestimenta, mas essa condenação foi afastada em segundo grau.

Segundo se extrai do voto da relatora, a mulher usou “o produto durante toda a cerimônia de casamento, vindo a romper o zíper após o seu término, na saída da igreja, conforme descrito pela própria demandante. Nesse sentido, não há que se falar em devolução dos valores pagos pelo aluguel do vestido, que efetivamente foi utilizado”. Porém, considerou que o dano moral está configurado, pois houve constrangimento, uma vez que a senhora “não pôde participar das fotos e, por conseguinte, ter a lembrança do evento”. (Processo 0000849-22.2022.8.05.0022).