WhatsApp e indenização

Dídimo Heleno

Um homem ingressou com ação indenizatória em desfavor do Facebook Brasil sob a alegação de que a empresa havia banido, sem justificativa, o seu número telefônico do aplicativo de mensagens WhatsApp. O autor argumentou que utilizava o telefone para manter contatos com clientes e que tal medida acabou impedindo o seu trabalho como tatuador.

No caso, o…