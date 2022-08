WhatsApp de cara nova

Dídimo Heleno

O aplicativo WhatsApp se tornou um modo de vida e as pessoas se comunicam muito mais por esse meio do que propriamente por telefone. Quem não tem o seu grupo de família, de amigos de boteco e de infância, da profissão e do condomínio? Esse também é um meio fértil para confusões de toda ordem, afinal nem sempre se consegue transmitir a verdadeira emoção…