O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que as ações por danos morais decorrentes de problemas em contratos de transporte aéreo internacional, como atraso de voos, podem ser propostas em até cinco anos, conforme previsão do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, os embargos foram apresentados por uma passageira que havia ingressado com ação de indenização em razão de atraso de 12 horas em voo da Air Canada. Em primeira instância a companhia aérea foi condenada a pagar R$ 6 mil a título de danos morais, tendo a decisão sido confirmada pelo TJSP.

No recurso apresentado à Corte a empresa argumentou que nesse caso devem ser aplicados os parâmetros das Convenções de Montreal e de Varsóvia, que é de dois anos, e não do CDC, que estabelece prazo de cinco anos. Nos embargos opostos pela passageira, o STF, em votação unânime, confirmou o voto do ministro Luís Roberto Barroso, no sentido de que os prazos previstos nas convenções somente se aplicam a casos de indenização por danos materiais.

Dessa forma, ficou assim redigida a tese do Tema 20, de repercussão geral: “Nos termos do art. 178 da Constituição Federal, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor, o presente entendimento não se aplica aos danos extrapatrimoniais”.