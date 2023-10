Fique sabendo que se o seu voo atrasou por conta de mau tempo na cidade de destino isso não lhe dará direito à indenização. Ao menos foi esse o entendimento do Tribunal de Justiça de Rondônia, ao concluir que condições meteorológicas não são consideradas indenizáveis, constituindo-se força maior.

No caso, o passageiro disse ter adquirido passagens com saída de Porto Velho (RO) para São Paulo (SP). Porém, o seu voo foi cancelado, sendo realocado em outro, tendo chegado ao seu destino às 10h do dia seguinte. O relator entendeu que a empresa aérea comprovou que o cancelamento se deu por conta do mau tempo que atingiu a cidade de Guarulhos, em São Paulo, local de destino. O pedido de indenização foi, por isso, negado. (Processo 7013679-87.2022.8.22.0001).