Dídimo Heleno

Todo mundo sabe que o advogado é, sem dúvida, o profissional mais discriminado do mercado. O bispo Dom Eduardo Zielski, durante os festejos do padroeiro de São Raimundo Nonato, município a 520 quilômetros de Teresina (PI), cujo tema era “Vocação: Graça e Missão”, deixou bem claro o que pensa sobre advogados.

No discurso impoluto, com a arrogância de quem já conquistou o seu lote no céu, disse o seguinte: “Profissão é uma vocação. Embora às vezes fique difícil de compreender como é que fica a vocação, por exemplo, de advogado. Como é a vocação de advogado? Arrancar bandido da cadeia? Isso é vocação de advogado? Eu acho que advogado deve prezar, acima de tudo, pela verdade. Pesquisar, conhecer e servir a verdade. É ou não é? Não quem dá mais!”.

A OAB, subseção de São Raimundo, emitiu a sempre esperada nota de repúdio, só o que a instituição costuma fazer nesses de casos, mesmo quando esculhambam os seus inscritos. Outra prática de toda subseção de OAB é o famigerado desagravo, que não serve para bulhufas alguma. Entre outras coisas, a OAB de São Raimundo lamentou que alguns líderes religiosos preguem “o ódio e a discórdia, quando deveriam ser exemplo de amor e acolhimento”. Sim, que o diga a Inquisição.