O Tribunal de Justiça de São Paulo negou liminar em Habeas Corpus que foi impetrado por um empresário que matou um idoso de 77 anos após atacá-lo com uma “voadora” no peito. A vítima atravessava a rua de mãos dadas com um neto, que assistiu a cena grotesca. Isso ocorreu no último dia 8.

Consta que o idoso atravessava a rua com o neto, entre os carros, quando o trânsito estava parado. De repente, um veículo freou bruscamente e o homem, então, apoio a mão no capô do veículo. Isso bastou para que o troglodita saísse do automóvel para aplicar a “voadora”.

Em audiência de custódia a juíza do caso reputou o fato como “extremamente grave” e indicou a prática de crime de homicídio doloso. A denúncia ainda não foi oferecida. A defesa, entre outras coisas, alegou que o cliente vem fazendo tratamento psiquiátrico e faz uso de medicamentos controlados. O julgador apenas respondeu que o fato de o homem estar preso não o impede de ingerir a medicação. (HC 2166922-60.2024.8.26.0000).