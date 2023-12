O Tribunal Regional Federal da 1ª Região tomou como base a portaria do ministério da Justiça e Segurança Pública para manter decisão que negou visita de mulher com antecedentes criminais a detendo no presídio federal de Porto Velho (RO). A relatora disse que a visitante havia atualizado os seus dados cadastrais para, na condição de amiga do interno, garantir o direito à visitação.

A julgadora observou, ainda, que de acordo com a referida portaria, o detendo tem direito ao cadastramento de até dois amigos, mas a visitação é condicionada à inexistência de pendência criminal. No caso, a amiga tem pendência criminal comprovada por certidões emitidas pelo TJPB. O pedido, então, foi negado à unanimidade. (Processo 1002978-59.2023.4.01.0000).