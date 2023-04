Dídimo Heleno

O 4º Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal autorizou um homem a deixar de descontar o tributo de sua aposentadoria, uma vez que ele possui visão monocular e, portanto, tem direito à isenção do Imposto de Renda. O autor da ação disse que já tinha feito o pedido na via administrativa, mas sem sucesso.

O Distrito Federal, em sua defesa, disse que a cegueira monocular não está prevista no rol taxativo de doenças que asseguram o benefício da isenção, de acordo com o artigo 6º da Lei 7.713/1988 e alegou, ainda, que a perícia oficial não teria constatado a “doença elegível”.

A julgadora consignou, em sua sentença, que “em perícia médica oficial constatou-se apenas que o homem não era portador de doença especificada em lei. Entretanto, a perícia informa expressamente a existência de cegueira unilateral por tempo indeterminado”. A cegueira monocular também importa em isenção do IRPF aplicável sobre preventos de aposentadoria”, disse ao citar entendimento do STJ sobre o tema.

A juíza não só declarou a inexistência de obrigação tributária por parte do autor, como condenou o Distrito Federal a restituir os valores descontados a título de Imposto de Renda desde o mês de maio de 2017. (Processo 0726419-30.2022.8.07.0016).