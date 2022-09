Viralatice crônica

Dídimo Heleno

Elizabeth Alexandra Mary, a rainha Elizabeth 2ª, morreu ontem, dia 8 de setembro de 2022, aos 96 anos. A velhinha simpática, sorridente, com suas roupas sempre coloridas e combinadas com os chapéus - e que virou meme de longevidade-, desperta no brasileiro médio um fascínio quase bestial. Aliás, a família real inglesa é mimada por grande parte do…