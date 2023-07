Dídimo Heleno

A 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal condenou um médico e a Rede D’Or São Luiz ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10 mil ao filho de mulher que foi fotografada, sem autorização da família, no leito de morte. A Corte entendeu que houve violação dos direitos de imagem e privacidade da paciente.

Consta dos autos que as imagens foram feitas durante procedimento emergencial realizado na mãe do autor. O médico admitiu que obteve as imagens e ficou comprovado que não houve autorização para tal. O relator do caso esclareceu que a proteção à imagem é garantia fundamental, prevista constitucionalmente e resguardada pelo Código Civil.

“Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da Justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes”, concluiu o relator.

Reconheceu-se que embora não tenha sido demonstrado que as fotos foram divulgadas, somente o fato de terem sido registradas já é suficiente para a violação. Ao definir o valor da indenização, a Turma reforçou que o caso revela ilicitude grave, pois a violação da imagem e privacidade da paciente em leito de morte, sem consentimento, com o objetivo de aperfeiçoamento profissional, denota algum interesse econômico.