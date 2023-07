Dídimo Heleno

No último dia 5 foi sancionada no Rio de Janeiro a Lei 10.053/2023, que estabelece a Política Estadual Vini Jr. de Combate ao Racismo nos Estádios e Arenas Esportivas. Entre as medidas previstas estão a interrupção de partidas esportivas em caso de denúncia ou manifestação racista e a realização de campanhas educativas nos estádios. Tudo isso acontece porque o jogador do Real Madrid, da Espanha, foi vítima de racismo explícito em um jogo do Campeonato Espanhol ainda no mês de maio.

Essa nova lei prevê, ainda, o “protocolo de combate ao racismo”. Sendo assim, qualquer cidadão pode informar casos de racismo no estádio. A denúncia deve ser encaminhada à organização do evento ou à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi). Nesse caso o jogo poderá ser encerrado se o racismo for de autoria coletiva e de forma reincidente.

Outra Lei sancionada foi a de nº 10.052/2023, que institui “O Dia da Resposta Histórica contra o Racismo no Futebol”, em 7 de abril, no calendário oficial da capital fluminense. A data lembra o episódio de 1924, quando o Vasco recusou o pedido da Associação Metropolitana de Esportes Athléticos de excluir jogadores negos e operários do elenco.