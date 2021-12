Vice-campeão em parcialidade

Eu sei que você não ficará surpreso, mas é o meu dever de ofício informar: o Brasil é o segundo país com a justiça criminal mais parcial do mundo, segundo o ranking “World Justice Project: Rule of Law Index 2021”. A pesquisa utilizou como medidores a efetividade das investigações, a duração razoável do processo, a capacidade de prevenção criminal, a imparcialidade do sistema de justiça,…