Viatura batida

Dídimo Heleno

O motorista de uma viatura policial que, em serviço, venha a sofrer acidente e causa danos ao veículo só poderá ser responsabilizado se comprovada a sua culpa no sinistro, nos termos do artigo 186 do Código Civil, segundo entendimento do Tribunal de Justiça da Paraíba. No caso, o Estado ingressou com ação contra um policial bombeiro militar que se envolveu em acidente…