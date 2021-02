Veículo em nome de criança

Dídimo Heleno

Desde que para atender o princípio do melhor interesse do menor, o veículo pode ser registrado em nome de crianças. Esse é o entendimento do Tribunal Mineiro em decisão proferida no último dia 21 de janeiro. No caso, o filho do casal tinha apenas cinco anos e os pais disseram que a liberação do documento em nome do menor estava…