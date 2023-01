Vandalismo e justa causa

Dídimo Heleno

Um trabalhador assumiu ter praticado atos de vandalismo no estabelecimento comercial e os motivos foram desentendimentos com o proprietário do comércio. Por conta disso, a Justiça do Trabalho de São Paulo (68ª Vara do Trabalho) manteve a sua demissão por justa causa por ter feito pichações no prédio em que prestava serviços e no estabelecimento…