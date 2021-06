Validada Polícia Científica

Dídimo Heleno

Por unanimidade o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional norma do Estado do Tocantins que criou a Superintendência da Polícia Científica no âmbito da Secretaria de Estado da Segurança Pública. O julgamento virtual foi concluído no dia 7 de junho e a Corte entendeu que estados têm a faculdade de desenhar institucionalmente os órgãos de polícia…