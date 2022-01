Um advogado de Londrina (PR) encasquetou que a sua filha, de sete anos, precisa ser vacinada contra a Covid-19 de qualquer jeito. Bom lembrar que a Anvisa já aprovou a vacinação em crianças de cinco a onze anos. Mas o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, ao analisar o pedido o negou sob o argumento de que “o perigo da demora” (periculum in mora) não ficou caracterizado.

Em sua decisão, Martins destacou a expertise do Poder Executivo para a construção da política pública da saúde. Na ação, o advogado criticou a atuação do Governo Federal durante a pandemia. “Tenho uma filha pequena de 7 anos e não quero esperar a lucidez, onde reina escuridão, do atual governo em decidir comparar e aplicar a vacina”. (MS 28.312).