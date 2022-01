Vacina e guarda

Você já providenciou a vacinação do seu filho contra a Covid-19? Se não, cuidado com o juiz Iberê de Castro Dias, da Vara da Infância e Juventude de Guarulhos (SP), pois ele defende com veemência que crianças e adolescentes devem ser vacinados e, numa postagem em rede social, disse que é possível até que os pais percam a guarda dos filhos em caso de recusa ao imunizante.

Em…