Dídimo Heleno

O prazo prescricional para ingressar com ação por danos materiais por vício de construção é de 10 anos a contar da ciência inequívoca da inadimplência da parte adversa, nos termos do art. 205 do Código Civil e precedente do Superior Tribunal de Justiça. Esse foi o entendimento da 3ª Câmara Cível do TJ-GO ao cassar a sentença que havia extinguido…