Dídimo Heleno

O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, convocou no último dia 24 especialistas em tecnologia da comunicação que tenham interesse em participar do Teste Público de Segurança da Urna (TPS), já com vistas às eleições de 2024. O referido evento ocorrerá entre 27 de novembro e 1º de dezembro.

Quem se interessar deve preencher formulário de inscrição no TSE e anexar documentos comprobatórios. É ora de aqueles que duvidam das urnas tentarem mostrar se elas são mesmo violáveis. “É a oportunidade para que os especialistas em tecnologia da informação, os chamados hackers do bem, possam testar as urnas e os sistemas eleitorais para verificar a segurança e identificar vulnerabilidades, para que possamos aprimorar a segurança das urnas”, desafiou Moraes.