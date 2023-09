Dídimo Heleno

Um vigilante, durante o trabalho, estava com muita vontade de ir ao banheiro, mas não lhe foi permitido. Ele disse que havia hora marcada para isso, mas certa vez não conseguiu se segurar e urinou na roupa. A partir disso, os colegas passaram a trata-lo como “mijão”, proporcionando situações humilhantes, o que lhe causou depressão e abalo psicológico.

Ingressou com ação indenizatória e a 17ª Vara do Trabalho de São Paulo condenou a empresa ao pagamento de R$ 12,5 mil. Por meio das provas apresentadas a julgadora reconheceu a falta grave do empregador por não ter proporcionado condições ambientais mínimas para o desempenho do trabalho, declarando a rescisão indireta do contrato, além da obrigação de pagar as verbas rescisórias e devolver o desconto indevido, além do valor da indenização. (Processo 1001682-71.2022.5.02.0017).