Upskirting

Esse nome complicado do título significa o ato de fotografar ou filmar por baixo da saia ou vestido de uma pessoa sem o seu consentimento. No caso, um supermercado terá que indenizar em R$ 10 mil uma vítima desse procedimento, após a omissão da segurança local em prestar auxílio à mulher e conter o homem que praticou o ato ilícito. Essa decisão é do Tribunal de Justiça Catarinense.

Ainda em 2021, no mês de abril, a vítima foi ao supermercado fazer compras e, em determinado momento, percebeu um homem que lhe filmava intimamente. Ele foi flagrado e tentou correr, mas foi alcançado e segurado pela vítima na frente de um segurança do local, mas este não prestou qualquer auxílio. Em primeiro grau o valor indenizatório foi arbitrado em R$ 15 mil, mas reduzido para R$ 10 mil no TJSC.