Uniforme apertado

Dídimo Heleno

Um trabalhador que era obrigado a usar uniformes que não lhe serviam foi indenizado por danos morais, segundo decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. O empregado alegou constrangimento, uma vez que, por ser obeso, o uniforme fornecido pela empresa era muito menor do que o seu tamanho. Segundo consta, a camiseta deixava partes de suas…