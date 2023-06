Dídimo Heleno

A procuradora Carla Fleury de Souza, do Ministério Público de Goiás, não se segurou e, em plena sessão, resolveu desabafar para reclamar copiosamente do seu mísero subsídio mensal de R$ 37,5 mil.

Num país em que milhões sobrevivem com menos de um salário-mínimo por mês essas declarações soam como escárnio, esculhambação. E a douta não parou por aí. Disse que graças a Deus se casou com um “marido independente” (leia-se: rico).

Creio que até Deus ficou ruborizado, afinal por qual razão Ele daria um marido tão bom à ingrata procuradora e deixaria de lado tantas menos afortunadas, que além de não terem maridos independentes, não ganham R$ 37,5 mil?



Ela não se constrangeu em dizer que o seu dinheiro só serve para suas “vaidades”, tais como brincos, pulseiras e sapatos. Por sorte não precisa se preocupar em manter a casa. Isso é por conta do maridão.

E fez uma revelação bombástica: promotor de Justiça é um ser que sofre nessa vida, como foi o caso do pai, que, para manter a família, teve de se aposentar do Ministério Público e passou a advogar. Como assim? Ela talvez não saiba, mas a vida na advocacia é árdua e não são poucos os causídicos que estão comendo o pão que el diablo amassou. Talvez no tempo do genitor dela fosse diferente.

Por fim, pediu desculpas pelo desabafo, mas ressaltou que falava com o coração e, quem fala nessas condições, segundo a própria, diz a verdade. Ninguém duvida, claro. Num dado momento confessou sentir “dó” dos promotores em início de carreira, afinal o custo de vida está altíssimo. E do salário de um jornalista brasileiro, o que a digníssima teria a dizer?

Fico apenas a imaginar o que seria dessa pobre mulher se não tivesse se casado tão bem. Certamente estaria por aí, humilhada, sem brincos, sandálias e pulseiras, caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, carregando na bolsa os seus insignificantes trinta e sete mil. Que Deus a proteja da pobreza profunda. São os votos desta coluna.