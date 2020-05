Dídimo Heleno

Um papagaio – sim, a ave – mora com uma idosa há mais de 30 anos e, por isso, o vínculo afetivo com o animal, além da comprovação do seu bem-estar físico e psicológico permitem que ele continue com a dona. No caso, trata-se de uma idosa a quem o juiz Décio Gimenez, da 3ª Vara Federal de Santos (SP)…