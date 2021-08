Dídimo Heleno

A advocacia está de luto com a partida precoce do advogado Romes da Mota Soares, que ontem, 7, nos deixou por conta de complicações advindas de um câncer. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Era formado pela Universidade de Gurupi (Unirg) e iniciou sua carreira no Estado de Mato Grosso, onde se especializou na defesa de agentes públicos e questões envolvendo terras. Foi advogado de políticos mato-grossenses e tocantinenses, tendo estabelecido o seu escritório em Palmas no ano de 2006. Dedicava-se, ainda, à criação de gado nos Estados do Pará, Tocantins e Mato Grosso. Ele deixa três filhos e dois netos.

Tinha como sócia a advogada Emilleny Lázaro. O velório será na sede da OAB, em Palmas, nessa segunda-feira, 9, a partir das 11 horas. Esta coluna rende homenagens ao Dr. Romes e condolências aos seus familiares e amigos.