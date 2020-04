Dídimo Heleno

A Uber se negou a prestar informações a um motorista que foi vítima de roubo de veículo e, por isso, a empresa foi condenada a pagar indenização por dano moral no valor de 4 mil reais. A decisão é da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. No caso, um homem teve o carro e pertences…