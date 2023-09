Dídimo Heleno

Um motorista de Uber foi condenado a indenizar uma passageira autista que, durante a corrida, em razão de sua condição, pediu para que ele diminuísse o som da música que tocava no veículo. A passageira estava acompanhada da mãe e, ao ouvir a solicitação, o homem parou o carro fora do local combinado, cancelou a corrida e mandou que as duas descessem.

Em primeiro grau a ação foi julgada parcialmente procedente e os danos morais fixados em 5 mil reais, a serem pagos solidariamente pela empresa e o motorista. No Tribunal Paulista o relator disse que em que pese inexistir vínculo empregatício entre os réus, os fatos narrados somente ocorreram em razão da relação entre eles. Os dois, portanto, foram responsáveis pela falha na prestação do serviço. A condenação foi mantida. (Processo 1007585-54.2021.8.26.0001).