Em Araçatuba (SP) um ex-diretor do Centro de Ressocialização do município foi condenado por providenciar a transferência de detentos em troca de favores sexuais. Ele perderá a função pública, pagamento de multa equivalente a 12 vezes o valor da sua remuneração, suspensão dos direitos políticos por seis anos e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos por quatro anos. Uma advogada e a mãe de um dos detentos foram também condenadas. Ficou constatada relação íntima entre o ex-diretor e a causídica, que era beneficiada com as transferências inadequadas, além de familiares dos detentos. (Processo 1010497-33.2018.8.26.0032).