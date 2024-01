O ex-presidente americano Donald Trump está louco para assumir novamente a Casa Branca nos Estados Unidos e sabe que sua chance de ganhar de Joe Biden, que pretende a reeleição, é muito grande. Por isso, apresentou recurso contra decisão do Estado do Colorado que o declarou inelegível. Assim, os nove juízes da Suprema Corte serão chamados a deliberar acera de sua inelegibilidade.

Além do Colorado, o Maine foi outro Estado que decidiu pela inelegibilidade de Trump, tendo como fundamento sua conduta antes do ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, sob o argumento de que ale teria cometido insurreição e rebelião. No caso do Maine, ele recorreu para um tribunal estadual.

A defesa de Trump discorda que ele tenha praticado insurreição, termo que foi adotado na Guerra Civil e ser refere à ação de “pegar em armas e travar uma guerra contra os Estados Unidos”. Entende, ainda, que são os eleitores que devem avaliar a conduta de Trump para um eventual segundo mandato. Aguardemos a decisão da Suprema Corte.