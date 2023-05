Dídimo Heleno

O Tribunal Superior Eleitoral inaugurou no Brasil a “Justiça Mãe Dináh”, em homenagem a uma famosa vidente nacional, falecida em 2014. O nosso país cada vez mais se consolida como lugar inóspito aos amadores. É difícil levar a sério certas coisas que se passam por aqui.

Eu me refiro à decisão unânime do TSE que cassou o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol, ex-procurador da República, uma das estrelas da Operação Lava Jato, mais conhecido como “o homem do PowerPoint”.

Antes que me acusem de bolsonarista ou de viúva da Lava Jato, eu quero deixar bem claro que sempre achei o Deltan um mimadinho que não levou os corretivos certos do pai quando criança. Um deslumbrado arrogante que evidentemente foi promíscuo em sua relação lavajateana.

Mas o que isso tem a ver com a esdrúxula decisão do TSE? A cassação do deputado é, como disse o próprio, uma vingancinha barata. O voto do relator traz questões imaginárias, fatos que poderiam ocorrer, mas que não ocorreram. Se utilizou de uma espécie de bola de cristal jurídica.

Eu explico. Deltan tinha contra si cerca de 15 reclamações sendo apuradas no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), mas que ainda não haviam se transformado em processos administrativos disciplinares – se é que chegariam a isso.

A Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar nº 135/2010) diz que estará inelegível o membro do Ministério Público que pedir exoneração “na pendência” de processo administrativo disciplinar (art. 1º, inciso I, alínea ‘q’). O que fez Deltan? Renunciou ao cargo de procurador antes das reclamações se transformarem nos tais processos, se candidatou a deputado federal pelo Paraná e recebeu mais de 345 mil votos.

O TSE, criando a jurisprudência bola de cristal, o considerou inelegível porque ele teria fraudado a lei quando renunciou, apenas para fugir da inelegibilidade. Provavelmente foi isso mesmo que ele fez. Mas e daí? No caso, quando o procurador deixou o cargo não havia pendente qualquer processo administrativo, mas tão somente procedimentos preliminares.

Importante notar que a lei traça uma linha, qual seja, a de que somente havendo processo administrativo disciplinar é que ensejará a inelegibilidade. Você até pode achar que Deltan foi esperto demais, mas essa modalidade de esperteza não está tipificada no Código Penal.

Inconcebível é o TSE cassá-lo com base em previsão, qual uma cartomante de quinta. Ele foi cassado porque a Corte Eleitoral acha que as reclamações poderiam se transformar em processos, e ele, quem sabe, perderia o cargo e, em sendo expulso da instituição, é provável que se tornaria inelegível. Premonição pura.

A referida Corte, a despeito de todos os desmandos da Lava Jato, agiu exatamente da mesma forma: com abuso, excesso e desfaçatez. A dita Operação, em nome da nobre causa de combater a corrupção, se armou de um canhão para matar o passarinho, usando o Judiciário para fazer justiçamentos e afundar o Direito, passando por cima de caros princípios constitucionais.

O Tribunal Superior Eleitoral, agora, usou sua metralhadora para dar uma rajada estrondosa. Jogou o Direito para as cucuias, pisoteou a Justiça e esfregou na cara de todos nós o famigerado abuso de poder, além de ter estraçalhado o pobre princípio da presunção de inocência. Os ministros, num piscar d’olhos, tirou de Deltan o cargo de deputado.

Em minha opinião, Dallagnol teria de ser punido por tudo que fez como procurador durante a Lava Jato, se excedendo e se lambuzando com o juiz do caso, numa indecência poucas vezes vista. Mas não foi julgado a tempo pelo CNMP e deixou o cargo de acordo com o que lhe era permitido. O TSE, com raivinha, quis puni-lo a qualquer custo e agiu como a Mãe Dináh. Creio que Deltan recorrerá ao STF para tentar desatar esse nó.

Goste-se ou não de Dallagnol, o fato é que mais de 345 mil eleitores votaram nele. É assim nas democracias. Quando a Corte Eleitoral ignora a vontade do eleitor e cria uma decisão apenas para punir, é hora de fecharmos o país para balanço e vermos o que está acontecendo. Necessitamos, urgentemente, de um divã coletivo para nos livrarmos desse hospício em que se transformou o Brasil.