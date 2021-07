TRE sob nova direção

Dídimo Heleno

Pelos próximos dois anos o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Tocantins (TRE) será presidido pelo desembargador Helvécio de Brito Maia Neto, que recentemente presidiu também o Tribunal de Justiça Tocantinense (TJTO). Quando ainda magistrado de primeira instância ele presidiu a Associação dos Magistrados do Estado do Tocantins (Asmeto) por três mandatos, além de…