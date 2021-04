Transporte de cadáver

Dídimo Heleno

Uma companhia aérea atrasou no transporte de um cadáver e essa situação foi entendida pelo julgador como um transtorno não corriqueiro. O voo que levaria o corpo de uma mulher de Portugal para o Brasil foi cancelado. Ainda que houvesse outro disponível para o mesmo dia, a empresa aérea só fez o transporte no dia seguinte, o que acabou causando o adiamento do velório e…