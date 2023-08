Dídimo Heleno

A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Thereza de Assis Moura, elogiou a tecnologia, que ajudou a abreviar a tramitação de mais de 2 milhões de processos. Ela disse, ainda que o uso da Inteligência Artificial (IA) para automatizar tarefas repetitivas do Judiciário vem trazendo uma maior celeridade para os processos.

Em almoço que ocorreu no Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP), na última segunda-feira, 21, a ministra relatou que um projeto para catalogar e agrupar processos com similaridade semântica resultou na abreviação de 2.390.000 processos, seja por desistências ou por abstenções recursais. “Tudo isso contribui para descongestionar o fluxo do Judiciário”, completou.

Durante o encontro a ministra disse, ainda, que “a Inteligência Artificial é uma oportunidade de revolução de como nós lidamos com processos e decisões. Precisamos garantir que o uso da IA não exclua ou discrimine qualquer grupo social”. A tecnologia, disse ela, “marca o início de uma nova era, mas nunca a máquina poderá substituir o homem”.