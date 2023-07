Dídimo Heleno

O governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado, concedeu entrevista durante o “XI Fórum Jurídico de Lisboa” (parece que todo mundo estava lá) e falou a respeito da reforma tributária que está em curso no país. Ele é terminantemente contra a proposta apresentada e entende que as mudanças deveriam acontecer nos impostos e contribuições.

“Se o custo Brasil é alto, é pela tributação do Governo Federal”, disse. Para ele, a reforma não deve começar por estados e municípios. “Onde é que está o princípio de respeito aos entes federados? Em nome de uma reforma tributária, querem destruir totalmente nossa independência e autonomia. Você concentra tudo em Brasília, e lá vão dizer o que é que tem do fundo de compensação, do fundo de desenvolvimento para cada estado e para mais de 5.500 municípios do país”, frisou.

Caiado foi incisivo ao dizer que a proposta de reforma tributária “só pode partir da cabeça de quem não conhece a realidade do Brasil e isso será uma tragédia ao país”. E continuou: “Como governador de estado, e acredito que meus pares também, não vamos abrir mão da autonomia pela qual nos foi confiado pelos nossos eleitores. Não é Brasília que vai dizer de que maneira eu tenho que governar o Estado de Goiás. Não me elegi governador para receber mesada do Governo Federal, e muito menos para ser um simples ordenador de despesa”, finalizou.