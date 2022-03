Dídimo Heleno

Com a pandemia da Covid-19 algo veio para ficar: o trabalho remoto. Essa é uma realidade que teremos de encarar daqui em diante. O Judiciário, por exemplo, jamais será o mesmo, e houve uma antecipação do que iria ocorrer daqui a anos. No último dia 25 o presidente Jair Bolsonaro editou Medida Provisória que regulamenta o trabalho remoto (home…