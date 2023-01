Dídimo Heleno

Como se sabe foi encontrada a minuta de um suposto decreto na casa do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e também ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres, que no dia da invasão das sedes dos Poderes, em Brasília, se encontrava nos Estados Unidos.

Ontem o ministro Benedito Gonçalves,…